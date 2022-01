Klusje ..

Jaren geleden had ik ineens zo’n zin om mijn slaapkamer te veranderen. Het moest helemaal anders. Bed naar de andere kant, kapspiegel ook , stond ook nog een kledingkast. Die wou ik ook op een heel andere plaats hebben. Ruimte had ik zat, dus het kon best eens veranderd worden , vond ik. Nu was ik altijd behoorlijk eigenwijs, hulp vragen was er niet bij, deed het liever allemaal zelf. En als ik vroeg begon was ik aan het eind van de dag er weer klaar mee en lag ik vanavond in een totaal vernieuwde slaapkamer. Fluitje van een cent.

Nieuw dekbedovertrek had ik al gekocht. Rol behang ook, want waar de kapspiegel zou komen moest een fleurig stukje behang komen, het was maar een klein hoekje. Nu ben ik een ster in behangen dus daar draai ik mn hand niet voor om. De kapspiegel moest maar even op de overloop staan, dan zou ik daar de kast naar toe schuiven, want tillen kon natuurlijk niet, daar was ie te zwaar voor, en eigenlijk wou ik ook niet die hele kast leeg halen, dat nam alleen maar tijd. Dus eerst de spiegel van de kaptafel eraf. Het was zo’n ding in drie delen. Het middelste gedeelte stond op het onderstel en de twee zijkanten van de spiegel zaten met scharnieren vast aan de middelste en konden dus alle kanten op bewegen. Het middelste deel zat vast met schroeven. Geen probleem, ook daar draai ik mn hand niet voor om, schroevendraaier erbij en ik had het ding los. Toen van het onderstel af tillen. Oei,, dat was nog lastig , het ding werd ineens een soort topzwaar nu ie eraf was. Toen ik m eraf tilde klapten de zijkanten van de spiegel naar binnen, als mijn vingers er niet tussen hadden gezeten was de spiegel kapot geweest. Maar lekker voelde dat nou niet bepaald. Het was maar goed dat niemand me kon horen, een marktkoopman was er niks bij. En mijn vingers liepen blauw aan ook nog. Twee nagels eraf . Snel onder de koude kraan. Pleisters er op. Wat een ellende. Maar ja, wie A zegt moet B zeggen, dus dat ding naar de overloop slepen, onderstel ook natuurlijk.

Die kon ik schuiven, alleen toen ik over de drempel schoof vloog er een poot onderweg , ook dat nog. Ik het ding op zijn kant leggen, gelukkig.. de poot kon ik er zo weer aan draaien. Een geluk bij een ongeluk. Zulke klusjes draai ik mn hand niet voor om. Maar die vingers begonnen raar te kloppen. Maar ja , nu moest het bed ook nog.

Het bed schuiven was geen makkie. Maar met stukjes en beetjes kwam het toch waar ik het hebben wou. Nou, als ik daar boven geslapen heb mag ik blij zijn dat ik niks opgelopen heb of aangevallen ben door spinnen, want die zaten er echt. En het waren er meer dan één, het was meer een soort safaripark voor spinnen. Logisch dat ik steeds spinraggen in mn slaapkamer had. Snapte al niet waar ze weg kwamen. De stofzuiger er maar bij. Het was wel zielig voor de spinnen, die stikten in het stof, maar niet aan denken. Toen de kast duwen. Ook geen makkie. Maar als een soort slalom schoof ik de kast met kleine stukjes steeds verder, en ja.. die stond op de plek die ik wou. Poe, poe.. ik klopte mezelf eens op de schouder, knap gedaan hoor!! Het stukje behang op het hoekje muur, dat was nog het makkelijkst. Zo klaar, zag er leuk uit. Ondertussen was het twaalf uur, maar even naar beneden voor een broodje en koffie. Toen ik de overloop op kwam kreeg ik bijna een hartverzakking.. daar stond iemand !!! Ieeuuuww!!! Gossiemijne, ik was het zelf !! Jeetje, schrok me een hoedje, en alleen door dat ik mezelf in de spiegel zag die ik op de overloop had gezet. Mijn hart sloeg 140 of zo, verschrikkelijk. Koffie!! Even bijkomen, hoor.

Weer boven zag ik dat het al aardig vormen begon aan te nemen, precies zo ik wou. Bed stond op goede plaats, kast ook.

Nu die spiegel in het hoekje waar ik dat leuke behangetje had geplakt. Eerst het onderstel , dat ding was behoorlijk zwaar, en die vingers deden behoorlijk pijn, maar ja.. ik moest toch door. Eindelijk na veel geschuif stond het onderstel op zijn plek. Nu die bovenkant met spiegels nog. Wat een vreselijk onhandig ding. Ik moest er goed voor waken dat mijn vingers er niet weer tussen kwamen, het ding klapte steeds dicht. Toe de spiegel erop stond moesten de schroeven weer erin geschroefd worden, klusje van niks, daar draaide ik mn hand niet voor om. Makkie. Zeer tevreden over het resultaat keek ik om me heen. Dat was me goed af gegaan. Alleen toen ik de pleisters van mn vingers afhaalde om te kijken hoe het er uit zag , schrok ik toch wel. Blauw en dik en bloederig. En toen ik s’avonds op bed lag en zeer tevreden om me heen keek was ik toch wel trots. Alleen, ik heb geen oog dicht gedaan van de pijn. De volgende dag toch naar de dokter, en waren er toch mooi twee vingertopjes gebroken. Tjeetje, dat was wel even pech natuurlijk, maar ik bleef toch trots op mn werk. De komende weken zat ik met die vingers en met een zere rug, maar op bed keek ik voldaan om me heen. Ach ja, zulke klusjes draai ik mn hand niet voor om !!